Elazığ'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre Elazığ'da akşam saatlerinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da saat 18.34'te bir deprem meydana geldi. AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremin merkez üssünü merkez, büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.6 olarak revize ettiği depremin merkez üssünü Yolüstü olarak açıkladı.