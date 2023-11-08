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Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi

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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in canlı yayınında kanalın Ankara Haber Müdürü milyonlarca emeklinin maaş zammı için masadaki oranı açıkladı.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, emeklilere zam için rakam verdi. 

Sözcan, "Dört aylık enflasyon oranı yüzde 29.40 geldi. Kasım ile birlikte altı aylık oran çıkmış olacak. Zamlar altı aylık enflasyona göre ortaya çıkıyor" hesaplaması yaparak "Altı aylık beklenti yüzde 38 olması yönünde. Yüzde 4'lük büyüme var. Toplamda yüzde 42'lik oran cepte. Bir de yerel seçim var. Dolayısıyla zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" dedi.

Öte yandan Sözcan, uygulanan sıkılaşma politikası nedeniyle yüksek orandaki son zamlar olduğunu ve üç sene seçim olmayacağına dikkat çekti.

 

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