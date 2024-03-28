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Emekli promosyonunda yeni gelişme: Özel bankalar ile anlaşıldı

Emekli promosyonunda yeni gelişme: Özel bankalar ile anlaşıldı
Güncelleme:

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.

BANKALARA BAŞVURMA ÇAĞRISI

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ÜCRETLERİ ARTIRABİLECEKLER

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Akbank T.A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Turkish Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

Etiketler emekli banka promosyon
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