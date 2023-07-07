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Emeklilerin zam oranı belli oldu

Emeklilerin zam oranı belli oldu
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Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. 

Bu orandan ise EYT’liler yararlanamayacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. 

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM
Memur işçi ve Bağkur emeklilerin zam oranı yüzde 25 oldu.

Memur maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildiMemur maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildiGüncel

 

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