Eminağaoğlu'ndan AYM Kararına tepki

YARSAV kurucu başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun 'milletvekili adayı olmak için istifa ettiği hâkimlik mesleğine tekrar kabul edilmemesi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Eminağaoğlu'nun 'seçilme hakkının ihlal edilmediğine' karar verdi.

Birgün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre 2015 Genel Seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olan Eminağaoğlu, aday gösterilmeyince mesleğe dönmek için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na başvurdu. HSYK, Eminağaoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin devam ettiği gerekçesiyle 'yeniden atanma' talebini reddetti.

Eminağaoğlu'nun 'milletvekili adayı olmak için istifa ettiği hâkimlik mesleğine tekrar kabul edilmemesi nedeniyle seçilme hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle başvurduğu Anayasa Mahkemesi de "mahkemeler ile hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı" ve "seçilme hakkının ihlal edilmediği" kararını aldı.

AYNI KONUMDA OLANLAR YARGIDA GÖREVLENDİRİLDİ

AYM başvurusundaki temel amacının bu konudaki çelişkileri ortaya koymak olduğunu aktaran Eminağaoğlu, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Yargıçların azledilemeyeceklerinin Anayasa’da güvence altına alındığını belirten Eminağaoğlu, “2005 yılından bu yana uygulama bu yolda olmuş, AYM'de kararıyla buna vize vermiştir. Yargıçların gerek aynı görevlerine gerek kamudaki bir başka göreve bile atanmalarına yasal engel olmamasına rağmen, bir başka göreve atanmamaya bile AYM vize vermiştir. AYM hakkımdaki kararı, "tarafsız kalınamayacağı ve seçilme hakkı ihlali olmadığı" yönleriyle almıştır. Tarafımla aynı konumda olanlar, iktidar tarafından gerek yargıda gerekse kamuda görevlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

İktidarın uygun görerek yaptığı atamaların denetim dışı kaldığını vurgulayan Eminağaoğlu, “AYM bu kararıyla amaçladığım gibi kendi yapısını da tartışmaya açmıştır. Bugün AYM içinde milletvekili adayı olmak bir yana, bir eski AK Parti milletvekili ve bir eski AK Parti Bakan Yardımcısı görev yapmaktadır. İktidardaki AK Parti'nin aleyhe işlemleri, gerek bireysel başvuru yoluyla AYM'ye taşınmakta gerekse çoğunluk gücüyle yaptığı yasama işlemleri de yine AYM tarafından denetlenmektedir” ifadelerini kullandı.

BU DURUM BİR İTİRAF NİTELİĞİNDE

Bu kararla birlikte Danıştay, HSK ve yerel yargıdaki durumunda tartışmaya açıldığını söyleyen Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bugün bu kurumlarda önceden parti üyesi olan, il başkanı olan, bakan yardımcısı olan, hatta dinsel görüşünü yansıtan başörtülü kişiler görev yapmaktadır. Görevim sırasında AK Parti'nin hem lehine hem de aleyhine, CHP'nin aleyhine yaptığım işlemler, dolayısıyla her olayda herkese hukuk anlayışı içinde hareket ettiğim kamuoyunun bilgisindedir. AYM'nin yapısından başlaması ve yargının her aşamasının iktidarın etkisinden kurtarılması adımı atılarak gerçekleştirilmesini bir itiraf niteliğinde açıkça ortaya koymaktadır.”

AYM'NİN TARAFSIZLIK SİCİLİ

Öte yandan Eminağaoğlu hakkında bu kararı veren AYM’nin tarafsızlık konusundaki sicili pek de parlak değil.

Eminağaoğlu kararına imza atan AYM yargıçlarından biri, Selahaddin Menteş. Menteş aynı zamanda 2018-2019 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış, daha önce ise OHAL incelemeleri komisyonu başkanlığını yürütmüştü.

Tarafsızlığı konusunda en açık probleme sahip bir diğer AYM üyesi ise Yıldız Seferinoğlu. Seferinoğlu, aynı zamanda 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştı.

VIP HAKİMLER

2017 yılında atanan hâkimleri mercek altına alan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, yeni atanan hakimlerin 800'ünün AK Parti il ve ilçe yöneticilerinden oluştuğunu açıklamıştı.

Yarkadaş'ın ortaya çıkardığı skandal 'partili hâkim' listenin bir kısmı şöyle:

"AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Günaydın’ın ‘partili hâkim’ kadrosundan göreve başlatıldı. Samsun Bafra’da Ersan Oktaş isimli AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı da 24 Nisan’da hâkim olarak atandı. Oktaş, bir önceki dönem, AK Parti Bafra Belediye Meclis üyesiydi… Keza AK Parti Bafra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sekmen de aynı gün hâkim olarak atandı. AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Kocagöbek de listede. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Muhammet Selman Harmankaya da şanslı isimlerden…"