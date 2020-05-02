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  3. 02 Mayıs 2020 16:31

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 3 PYD/YPG'li terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, terör örgütü PYD/YPG'li 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 3 PYD/YPG'li terörist teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet yürüten G.D., E.Y. ve N.M. isimli 3 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından G.D.'nin 2011 yılında, E.Y.'nin ise 2014 yılında örgütün kırsal yapılanmaya katıldığı tespit edildi.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 75'e yükseldiği belirtildi.

MİT'TEN IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) dün Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

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