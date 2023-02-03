Enflasyon sonrası, Dolar barajı yıktı!

ABD ve Avrupa Merkez Bankaları'ndan gelen faiz kararları sonrasında çalkanan piyasalarda bugün önce ENAG ardından TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında dikkat çeken hareketlilik... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 2023 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2023 enflasyon verilerini beklerken, önce ABD Merkez Bankası FED'ten ardından İngiltere Merkez Bankası BoE, son olarak da Avrupa Merkez Bankası ECB peş peşe faiz kararlarını açıklamıştı.

2023'ün ilk enflasyon verileri açıklandı.

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 57,68, aylık yüzde 6,65 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %86,46, aylık %4,15 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

ENAG: Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 9,26 oldu. ENAG'ın açıklamasında "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,62 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

ABD Merkez Bankası FED, Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaparken bu karar "ABD'de faizlerin son 16 yılın geldiği en yüksek seviye" olarak tarihe geçti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. İngiltere Merkez Bankası da (BoE) politika faizini 50 baz puan artırdığını açıklamıştı. Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4 seviyesine çıktı.

Ocak 2023 enflasyon beklentisi

Öte yandan bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak 2023 enflasyon verisi öncesi AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu. ( Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti. )

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,80 TL'den başlayan Dolar 18,81 TL'den,

20,50 TL'den başlayan Euro 20,58 TL'den,

22,99 TL'den başlayan Sterlin 23,07 TL'den,

14,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,65 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,81 TL, Euro 20,54 TL, Sterlin 23,13 TL, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.915 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.910 Dolar'dan,

1.158 TL'den başlayan Gram altın 1.156 TL'den,

1.863 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.859 TL'den,

7.664 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.649 TL'den,

14,23 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,21 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.931 Dolar'dan, Gram altın 1.168 TL'den, çeyrek altın 1.877 TL'den, Cumhuriyet altını 7.725 TL'den, gram gümüş ise 14,61 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 23 bin 532 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 436 Dolar'dan,

1.643 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.644 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrol, piyasaların Çin'deki yakıt talebinin toparlandığına dair daha fazla işaret beklediği haftada merkez bankalarının faiz kararları sonrasında %5'in üzerinde kayıp yaşıyor.

Güne 81,95 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 82,14 Dolar'dan işlem görüyor.

Yatırımcılar ise petrol fiyatlarındaki bu son geri çekilmenin devam edip etmeyeceğini görmek için Avrupa Birliği'nin 5 Şubat'ta Rus rafine ürünlerine getireceği yasakla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek.