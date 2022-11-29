Enflasyonun araştırılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin enflasyonun ve zamların vatandaşlara etkisinin araştırılması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin enflasyonun ve zamların yurttaşlara etkisinin araştırılması önergesinin öne alınarak görüşülmesi önerisi görüşüldü. AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile öneri reddedildi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal öneriye ilişkin yaptığı konuşmada, iktidara “Çarşıdan pazardan bir haber. Emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin neler çektiğini bilmeyen, A Haber’de kendi yarattığı ‘Dünya bizi kıskanıyor’ yalanına kendisi inanan, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve yöneticilerine milletin halini, enflasyon karşısında nasıl ezildiğini anlatmak için söz aldım” diye seslendi.

Köksal, Türkiye’nin geçmişte tarımda kendine yetebilen bir ülke olduğunu anımsatarak, “Tarımda adeta ithalat yuvasına döndük. Hep diyorsunuz ya ‘Cehape dönemi şu oldu’. İktidarınız boyunca o CHP’nin yapmış olduğu fabrikaları sata sata bitiremediniz ama yerli üretimi bitirdiniz. Tabii düşmez enflasyon. Fabrika dumanı tütmeyen ülkede enflasyon da olur, pahalılık da bitmez” diye vurguladı.

“MİLLETİN IŞIĞINI DA SÖNDÜRDÜNÜZ”

“Geçen yıl 1 koli yumurtanın fiyatı 30 liraydı, bu yıl 60 liranın üzerine çıkmış” diyen Köksal, elindeki bazı resimleri göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bir salça var, bu salça haziran ayında 9 liraymış, bugün kasımda 45 liraya yükselmiş. 5 ayda 5 katı artmış. Salça salça. Artık insanlar yemeklerine kullanamıyor sizin yüzünüzden. Kömür yüzde 95 artmış. Eskiden sobasına tonla kömür alan gariban, bugün torba ile kömür almaz hale gelmiş. Şeker yüzde 500 artmış. Şeker fabrikalarını peşkeş çekmenin kazığıdır bu. Doğalgaz yüzde 310 zamlanmış, vatandaş artık kombiye dokunamaz hale geldi. Elektrik yüzde 280 artmış, milletin bir ışığı vardı, onu da söndürdünüz.”

İYİ PARTİ: HALKI DERİN YOKSULLUK SARMALININ İÇİNE İTTİNİZ

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, her 100 haneden 36’sının gelirinden daha fazlasını harcamak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Yani sadece hayatta kalabilmek için borçlanıyor, borçlanamazsa da aç kalıyor. Mesela vatandaşlar gıdaya her geçen ay daha fazla para ayırıyor ama yine de aynı miktarı aynı markayı alamıyor. Sizler yoksulluğu bitireceğiz vaadi ile gelip, halkın yüzde 80’nini yaşadığından geriye düşürdünüz, yetmedi bir de derin yoksulluk sarmalının içine ittiniz” dedi.

Sıdalı, “Market, depo basıp, tanzim satış yapmak yerine bilimin ışığında hareket edin. Mevcut durumdan da anlaşılıyor ki bunu tek başınıza başaramıyorsunuz. Alınacak önlemlere birlikte karar verelim ki hiç olmazsa vatandaşlarımız iktidarınızda geçirecekleri son kışta rahat etsin” sözleriyle iktidarı eleştirdi.