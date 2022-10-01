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EPDK'dan elektrik piyasası için yeni düzenleme

EPDK'dan elektrik piyasası için yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yayımladığı yeni yönetmelikle elektrik piyasasında lisanssız üretim tesisi kurulumları ile ilgili değişikliğe gitti.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.

Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

 

 

Etiketler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik piyasası epdk düzenleme
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