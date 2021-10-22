Erbaş: ''Dini istismar eden yapılarla mücadele etmeliyiz''

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan'da verdiği konferansta "Dini istismar eden yapılarla mücadele etmeliyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) Rektörlük Konferans Salonunda akademisyenlere ve STK temsilcilerine konferans verdi.

Din istismarının ortaya çıkardığı tehlikeye dikkati çeken Erbaş, "Dini istismar eden terör örgütleri var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2018 yılının başından itibaren din istismarıyla mücadele çalışmaları başlattık. Ülkemizin her ilinde her ilçesinde heyetler olarak seminerler, konferanslar verdik ve kitaplar bastırdık. Bu dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü de gözümüzün önünde. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.

İslam dinini istismar ederek menfaat sağlamaya çalışan yapılarla ve gruplarla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Erbaş, İslam'ı doğru anlamada yaşanan bazı sorunların bulunduğunu, ilmin merkezi olan üniversitelerin ilahiyat fakültesi hocalarıyla birlikte sıkıntıları ortadan kaldıracağını, bunu başaracaklarına inandığını söyledi.