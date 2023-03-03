Erdoğan, 3 emekli paşanın cezasını kaldırdı
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç, eski Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in cezaları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç (83), eski Orgeneral Ahmet Çörekçi (91) ve eski Tuğgeneral İdris Koralp’in (75) cezaları kaldırıldı.
Karara gerekçe olarak hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu’nun ‘kocama hali’ raporu gösterildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi. (DHA)
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