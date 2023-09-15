Erdoğan açıkladı: 81 vilayetin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deprem ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "81 vilayetin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

-Bilim insanlarımız yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu ikaz ediyoruz, hepsine kulak veriyoruz. Meclis de üzerine düşeni yapacak. Yargının da sürece kolaylaştırıcı şekilde dahil olacağına inanıyorum.

-Küçük hesaplarla geciktirilen her dönüşüm projesi deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde, enkaza dönüşen binalar, kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler olacağını unutmamalıyız. Ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var, uzun yıllar çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son zamanlarda bu haritalara göre sarsıntı olmaması gereken deprem oldu. Ülkemizin 81 vilayetini deprem bölgesi görerek çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

-1999 öncesi mevzuata göre yapılan binaların durumu vahim. 6 Şubat tarihinde yıkılan binaların yüzde 90'dan fazlası 1999'dan önce inşa edilenler. Can kaybının 50 binin üzerinde olduğu depremlerin bilançosunu hatırlamak bile karşı karşıya olduğumuz felaketin boyutunu gösteriyor.

-Biz 6 Şubat depremlerinin ardından adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi yeniden inşa etmekle karşı karşıya kaldık.

-Önümüzdeki aylarda inşası tamamlanan konutları teslim ederek yeniden inşa konusunda yeni bir safhaya geçeceğiz, amacımız 1 yıl içinde teslimleri tamamlamak. Şu ana kadar 200 bin konut yapmaya başladık.

Çadırları tamamen kaldırdık ve konteynere dönüştürdük. Konutların 160 binine klima taktık. Kira yardımından 1 milyon 310 bin vatandaş yaralandı.

-6 milyar 276 milyon TL kira yardımı ödemesi yaptık. Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklarda 82 milyar TL mali yardımda bulunduk. Yarısını bağışlardan yarısını bütçeden karşıladık. Esenkartların dağıtımı halen sürüyor. Ek bütçeyle deprem bölgesine 762 milyar TL ayırdık. Konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 1,9 milyonu bulmuştur.

-Kira fiyatlarındaki artışların önünü de keseceğimize inanıyoruz. İmkanlar da bir imtihandır. Milletimiz için en iyisini yapma gayretindeyiz.

-Medeniyetimizin şehir anlayışını modern çizgilerle yoğuran geleceğin şehirlerini inşa edeceğiz.

-6 Şubat depremlerinde dünyanın dört yanından yardım geldi. Libya çok yakında büyük bir felaketle sarsıldı. Haberi alır almaz, AFAD, Kızılay ve TSK'ya gerekli talimatı verdik. Tüm imkanlarımızla oradayız. Libyalı kardeşlerimize yardımlarımız aralıksız devam edecek Libya'ya 3 uçak ve 3 gemi dolusu yardım gönderdik. Sahada fedakarca çalışanlara teşekkür ediyorum.