Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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