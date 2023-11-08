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Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

Etiketler ersin tatar erdoğan görüşme
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