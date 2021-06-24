Erdoğan ile Atatürk'ü kıyaslayıp, Atatürk'e hakaret etmişti, cezası açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayarak Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin 2 yıl 6 ay cezası onandı.

Safiye İ., Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'ü, Erdoğan ile kıyaslarak hakaret etmişti. Safiye İ.'nin bu sözleri toplumda sert tepkilere neden olmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Safiye İ., 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Safiye İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezasının onandığını duyurdu.

İnci'nin mesajı şöyle:

"Cezam onaylandı 2 yıl 6 ay ceza aldım Bu davada kazandığını sananlar. Devran dönecek! Allah bitti demeden bitmez hükmü yalnızca Allah verir."

NE OLMUŞTU ?

Anıtkabir'de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaşan Safiye İ., Anıtkabir'e zorla geldiğini ve aslında Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek, "Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in..." ifadelerini kullanarak hakaretler savurmuştu. Ankara Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Safiye İ., cumartesi günü gözaltına alındı. İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.