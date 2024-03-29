Erdoğan: İstanbul bir 5 sene daha kaybedemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTIRILMASI İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

İsrail'in hukuk tanımaz, kutsal bilmez, zalim hükümeti yaklaşık 6 aydır Gazze'deki kardeşlerimizi katlediliyor. Bu müstesna zamanlarda ellerimizi semaya Gazzeli mazlumlar için de açıyoruz. İnsani yardımlarımızla da Gazze'nin yanındayız. Şimdiye kadar 40 bin tondan fazla yardım malzemesini uçaklar ve gemilerle bölgeye gönderdik. Dün de 8. yardım gemisini 125 bin gıda kolisi ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a sevk ettik.

İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden soykırım uygulayan canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Birileri bildikleri halde siyasi rant için gerçekleri çarpıtsa da biz Filistin halkının ve devletinin dimdik yanındayız. İçinize şüphe düşürmeyin. Gazze hassasiyeti fırsatçılarının asılsız söylemlerine prim vermeyin. Türkiye, tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır.

"TÜRKİYE'NİN GAYRETLERİNİN EN YAKIN ŞAHİDİ TÜM FERTLERİYLE FİLİSTİN HALKIDIR"

Dün akşam AFAD Başkanımızla görüştüm, ardından Kızılay Başkanımızla görüştüm. Yoğun bir şekilde bu yardımları ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını öğrendim. Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm fertleriyle Filistin halkıdır. Şahsımızın yanı sıra Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, vakıflarımız Filistin ve Gazze için çalışıyor, didiniyor, mücadele ediyor. Türkiye; Suriye, Somali, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir.

"TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞINI KİMSE DURDURAMAZ"

Geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce sizlerle kucaklaşmış ve ahdimizi yenilemiştik. Allah razı olsun Sancaktepeli kardeşlerimiz bu sözlerinde sadık kaldılar. 31 Mart'ta bu sözü yeniliyor muyuz? Bugün Sancaktepe'de katılım 25 bin. Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramaz. Sizler bizimle olduğunuz sürece ülkemizin önünü hiçbir güç kesemez. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

"İSTANBUL BİR 5 SENE DAHA KAYBEDEMEZ"

Önümüzde kritik bir seçim var. Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. Şehrimize, ilçemize hizmet edecek yerel yönetimleri seçeceğiz. Vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek başkanlar seçeceğiz. Kararı sandıkta vereceğiz. Bir tarafta eser ve icraatlarıyla konuşanlar var diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstünde taş koymayanlar var. İstanbul bir 5 sene daha kaybedemez.