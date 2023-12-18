Erdoğan: Macaristan ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolara ulaştı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye Macaristan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünde tarihi bağlar, kültürel yakınlıkları güç aldığımız Macaristan'da dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor.

"TİCARET HACMİMİZ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Macaristan'la bu yılın ilk 11 ayı itibariyle ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşma konusunda kararlıyız. Mevcut karma ekonomik komisyona ilaveten ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. İlk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız.

İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır. Görüşmemizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze de olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık.

2024 yılının ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın birliğe tam üyeliğimizi desteğini güçlü bir şekilde vurgulamasından memnuniyet duydum. Halihazırda verimli işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Sayın Orban'la birlikte başkanlık ettiğimiz toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. İmzaladığımız muhtelif anlaşmalar münasebetlerimizin ahdi zemininin tahkimine yardımcı olacaktır. Sayın Orban'la biraz önce akdettiğimiz ortak siyasi bildiriyle 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine taşıdık. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye Macaristan Kültür Yılı'nın açılış törenini bu akşam Sayın Novak'ın da katılımıyla sayın Başbakanla birlikte gerçekleştireceğiz.



Gazze'de ise İsrail vahşetinin sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

"VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Erdoğan'dan önce konuşan Başbakan Orban ise "İnanıyorum ki önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz.Buna inandık, anlaşmalar yaptık. Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi destekliyoruz." dedi.