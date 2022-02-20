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Erdoğan o iddiayı yalanladı: ''18 Mart'ta açılacak''

Erdoğan o iddiayı yalanladı: ''18 Mart'ta açılacak''

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının 18 Mart yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe denk getirileceğine dair iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." denildi.

 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan 18 mart çanakkale köprüsü
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