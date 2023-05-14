Erdoğan oy kullandığı okulda çocuklara ''harçlık'' dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı okulda karşılaştığı çocuklara para dağıttı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul’daki Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı sandığa giderken yürüdüğü koridorda vatandaşlarla sohbet etti. Cebinden bir tomar para çıkaran Erdoğan, çocuklara 200 TL dağıttı.
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