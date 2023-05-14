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Erdoğan oy kullandığı okulda çocuklara ''harçlık'' dağıttı

Erdoğan oy kullandığı okulda çocuklara ''harçlık'' dağıttı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı okulda karşılaştığı çocuklara para dağıttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul’daki Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullanacağı sandığa giderken yürüdüğü koridorda vatandaşlarla sohbet etti. Cebinden bir tomar para çıkaran Erdoğan, çocuklara 200 TL dağıttı.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan harçlık para sandık başı okul 200 TL
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