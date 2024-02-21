Erdoğan'a hakaret eden Hayko Bağdat için istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan gazeteci Hayko Bağdat'ın 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yurtdışında ikamet eden sanık Hayko Bağdat katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Hayko Bağdat’ın 2017, 2014, 2018 yıllarındaki yazı ve sosyal medya paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği, 15 Kasım 2019 tarihinde fotomontaj fotoğrafla paylaşım yaparak "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 7 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında ayrıca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatini istedi.

SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Bağdat hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Sanık Bağdat’ın avukatı Emine Özhasar ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 10 Temmuz 2024 tarihine erteled

DHA