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Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler erdoğan 15 temmuz mesaj
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