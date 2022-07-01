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Erdoğan'dan cuma namazı sonrası dikkat çeken açıklama

Erdoğan'dan cuma namazı sonrası dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada "Yunanistan'la savaşa girelim diye bir derdimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakata ilişkin olarak, "Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk" açıklamasında bulundu.

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakata ilişkin "Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik. Teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. Avrupa yıllardır bu işi PKK ile geçiştirdi. Ama biz bunu kabul etmedik. FETÖ, PYD ve YPG'yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemeniz gerekiyor dedik. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir" dedi.

'Yunanistan'la savaşa girelim diye bir derdimiz yok'

Yunanistan ile Adalar üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Yunanistan'la savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Ancak verdiği sözlerde durmuyorlar. Sıkıntı burada" değerlendirmesinde bulunarak şunları kaydetti:

"147 hava ihlali yaptılar biz eğer komşuysak dostsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Bunu yaparsanız bize düşen hava kuvvetlerimizin cevap vermesidir. Bunu yapmazsak benim vatandaşlarım silahlı kuvvetleriniz nerede demez mi? Üzerimize düşeni yapıyoruz. Yunanistan devam ederse biz de üzerimize düşeni yaparız"

Etiketler recep tayyip erdoğan cuma namazı açıklama cuma namaz
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