Erdoğan'dan gönderme: ''Siyasi hayatını sonlandıracak''

AK Parti Aydın 6. İl Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Erdoğan 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bu zatta 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. İl Olağan Kongresi'nde konuştu. "CHP, bu milletin düşmanı olan kim varsa onun yanında yer alıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meşhur Osmanlı tokadıyla yedi düveli hizaya sokan bu millet, seni (Kılıçdaroğlu) bir günde tarihin çöplüğüne gömüverir haberin olmaz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkan satır başları;

Demokrasinin, milli iradenin, bağımsızlığı şehri olan Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Aydın'da çalınmadık kapı bırakmayacağız. Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Dünyanın neresine gidersen git, Batı'ya git, Amerika'ya git, sanatçılar zaman zaman askerleriyle, ordusuyla beraber olurlar, onları moralize ederler, onlara moral verirler. Bizimki çılgın, hayatında böyle bir şey yaşamamış.

Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür.

Kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık içine giren bir parti nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir.

'TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALMALI'

Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış. 'Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı.

'BU ZAT ÇUKURUN TA KENDİSİDİR'

CHP'nin başındak zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zul sayarım. Üstad böyle zastlara çukur derdi. Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zat sanıyor ki, ben de ağız var her türlü hakarette bulunurum.

Biz o kelimeleri unuttuk. Biz de daha fazlaları var da bulunduğumuz konumdan ötürü kullanmıyoruz. Güya kadınlara sesleniyor, otizmli çocuklarla konuşuyor. Ancak cümlenin sonu ne hikmetse benimle bitiyor. Neymiş beni uyutmayacakmış. Biz zaten günün 24 saati milletimiz için çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olunca kimseyi gözümüz görmez. Bu zatın söylediği öyle şeyler var ki milletimize sorumluluğumuz gereği değinmeden geçinemeyeceğim. Bu zat faizin KHK ile düşeceğini sanıyor. İstihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. İç ve dış borçların KHK ile kapanacağını sanıyor. Bu düzeni bozacağını söylüyor. Peki ne yapacak çalışmayan adama para mı verecek? Öyle bir şey söylemiyor. Tek kuruşu çalışarak kazanmamış adama anamuhalefet partisini emanet ederseniz olacağı bu.

'CHP'YE GÖNÜL VERENLERE SESLENİYORUM...'

Çocuklarının aldığı evi anlatamayarak bir gazeteye üç kuruşa evi veren adama millet ekonomiyi teslim etmez. Muhalefetteyken benim adım Kemal diyerek lafla peynir gemisi yürütülebilir. Ama ülke yönetilmez. Tıpkı boş çuval gibi yere yığılıveriyor. Ama içi de boş değil. Bu çuvalın için curuf dolu. Kin dolu, zulüm 1453'te başladı diyenlerin ihaneti ile dolu. Dünyada herkes Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme başarısını konuşuyor. Bu zat aklınca onu da değersiz kılmaya çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. Nitekim bu kişi girdiği tüm seçimleri kaybetti. Sorun kaç seçim kaybetti diye onu da bilmez. Ama hakkını da yememek lazım, partisinin kongrelerinin hepsini de kazanmıştır. Başarısı burada. CHP'ye gönü verenlere sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz?

'KURTULUN BUNDAN TÜRKİYE ŞENLENSİN'

Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Hakkari'de mitingi var, partisinin bayrağı yok. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunun Türk bayrağı ile alakası yok. orası Hakkari. Biz ne zaman gittiysek Türk bayrağı ile gittik.

Yarın öbür gün ana muhalefetin başındaki zat Aydın'a gelirse, kendisinden şehitleri anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin.

'YOLCUDUR ABBAS'

Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bu zatta 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak. Ey Kılıçdaroğlu, istediğin kadar hopla, zıpla seni bekleyen siyasi akıbetten kurtuluşun yok. Devletine milletine zarar vermeyi bırak artık. Bu milletten öyle sille yersin ki feleğin şaşar. Yedidüvele Osmanlı tokatı atan bu millet seni bir günde tarihin çöplüğüne atar. Kimileri sevgisiyle, muhabbetiyle, hizmetiyle milletin karşısına çıkar, kimileri de bu zat gibi zehriyle kendini belli eder.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ

Şuan itibarıyla 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Bu sadece Afrin'de. Irak'ın kuzeyinde olanlar var, oralarda da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Neyle biliyor musunuz kendi ürettiğimiz silahlarla. Modern teknoloji savunma sanayii neyi başardıysa bizde onu başaracağız. Bizim yapanlardan neyimiz eksik? Amerikanın kapısına gidersin onlardan silah isterdik. Bugün git yarın gel derlerdi. Kötü komşu bizi İHA, SİHA sahibi yaptı.

Türk milletini artık gayet iyi anlıyorlar. Bize kim ne derse desin biz kendi kararımızı kendimiz vereceğiz.

SANATÇILARIN HATAY ZİYARETİ

Bay Kemal çıldırdı, hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal, ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsın. Mehmetçiğimize moral vermeye gelen sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu derler. O teröristlere beraber. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmedimiz yanında oluruz. Davul zurna klarnet diyor sadece orada klarnet vardı.

Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bilenler bilmeyenlere bunu anlatmalı. Biz ona bakmayacağız kendi işimize bakacağız.

Sayın Genelkurmay Başkanı ile birlikte Tatlıses'in yanına oturduk. Duydum ki, Tatlıses uçakta yaylaları söylemiş. Biz askerde yaylalar yaylaları söylerdik. Biraz da kendinden bir şeyler katmış Tatlıses. Olayı aldı Afrin'den Mümbiç'e gitti. Bu bir aşktır ya. Bay Kemal bilmez. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yoktur