Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Üsküdar'da katıldığı cami açılışında Üsküdar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında haklarının verilmediğini iddia eden vatandaşlara verdiği yanıt dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları:

Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Mescidlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma çıkışı Üsküdar'da çağrı: Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum.

Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.

BİDEN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

- (ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşme) Bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak, neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. Bunlar gündeme gelecek. Türkiye tabii ilk 5'te yerini alan, güçlü bir ülke. Türkiye- ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. İkili görüşmelerimiz var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, Almanya Şansölyesi'yle görüşmemiz var.