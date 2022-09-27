Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla 7 Ekim'de ikinci cemevi ziyaretini yapacak.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla cemevi ziyaretlerinin ikincisini, 7 Ekim Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Şah Kulu Sultan Dergahı'na yapacak. Burada, türbeyi ve cemevini ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra konferans salonundaki törene geçecek. Törende, devletin desteğiyle inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını gerçekleştirecek.

Törende Erdoğan'ın yanı sıra, Şah Kulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Beyzade Özkahraman da bir konuşma yapacak.

İstanbul Valiliği tarafından organize edilen bu törene, Anadolu Yakası'ndaki kimi dede ve babalarıyla Alevi akademisyenler de davet edildi. Bazı davetlilerin katılmayı reddettiği öğrenildi.

VAKIF YÖNETİMİNDEN POSTER ÇIKIŞI

Diğer taraftan vakıf yönetimi, bugün görüşmeye gelen yetkililere konferans salonundaki Hz. Ali, Hacı Bektaş'ı Veli ve Atatürk posterlerini duvardan indirmeyeceklerini, bunun kırmızı çizgileri olduğunu, ikinci bir Hüseyin Gazi olayının yaşanmasına meydan vermeyeceklerini söyledi.

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