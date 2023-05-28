Erdoğan'dan zafer ilanı: ''Başlasın Türkiye yüzyılı!''
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" paylaşımında bulundu.
Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Bugün 17.00 itibariyle oy kullanma süreci bitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Erdoğan, seçimi kazanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!"
Büyük Türkiye Zaferi ile...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023
BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI! 🇹🇷
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