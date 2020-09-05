Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan büyük gaf!

İstanbul Göztepe’de yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açıldı.
Şehir hastanesinin açılığı öncesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından attığı mesaj dikkat çekti. Hamza Yerlikaya, “İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi” şeklinde bir mesaj attı.
Oysa açılan hastane İzmir'de değil, İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yerlikaya, İstanbul Göztepe’de açılacak hastaneyi, İzmir Göztepe karıştırdı. Yerlikaya uyarılar üzerine tweetini sildi.
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