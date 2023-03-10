Erdoğan'ın hedef aldığı o kadın milletvekili ne demişti ? İşte Erdoğan'ı kızdıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararını imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'i isim vermeden hedef alarak "Hanımefendi konuşuyor öyle. Hatay milletvekiliymiş" dedi. Peki Erdoğan'ı kızdıran neydi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzalayarak takvimi resmen başlattı. Beştepe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında söz konusu kararı imzaladı.

Erdoğan seçim kararıyla ilgili açıklamasını yaparken CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e isim vermeden tepki göstererek Şahin'i sert bir dille yalanladı.

Erdoğan, Şahin için şu ifadeleri kullandı:

"Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük."

CHP'Lİ SUZAN ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda ‘cinsiyet perspektifinde afetlerde kadınların sorunları’yla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününe kadar şehirde arama kurtarma çalışması yapılmadığını söyledi. Depremde 2 bin apartmanın yıkıldığını dile getirdiği İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Şahin, "Birçok göçüğe uğramadılar. Neden? Hani biz uzaya gidiyorduk, hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Neredeydiniz? 'AFAD, Kızılay, asker neredeydi?' deyince kızıyorsunuz." dedi.

Çocukken Türk Kızılaya yardım amacıyla kumbarayla para topladığını anlatan Şahin, "Madalyalı bir kan bağışçısıyım ama şimdi 'Kanımı verirsem satar mı?' diye düşünüyorum. Ne hale getirdiniz o güvendiğimiz kurumları? Çadır satıyor; yiyecek, giyecek satıyor, biri de istifa etmiyor. AFAD başımıza afet oldu. Suç, o kurumlarda değil o kurumların içini boşaltanlarda." değerlendirmelerinde bulundu.

Öneri üzerine söz alan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere Hatay’ın İskenderun ilçesindeki evinde yakalandığını belirterek şunları "Hatay’a zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler. Hataylılara ilk gün bir bardak su dahi vermediniz; insanları enkaz altında, yakınları enkaz altında, başlarında kederleriyle bıraktınız; ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz gitti. Siz gönüllü gelenlere AFAD yeleği giydirdiniz, siz gönüllü gelenlere asker kıyafeti giydirdiniz. Onları korumak mıydı maksadınız, acziyetinizi kapatmak mı?” dedi.

CHP’nin “afetlerde kadınların sorunları"yla ilgili araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.