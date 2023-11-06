Erdoğan'ın yayla fotoğrafı dış basında gündem oldu

Fransız haber ajansı AFP, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara ziyaretini önemsemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye gitmesine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti dış basında yakından takip edildi.

Fransız haber ajansı AFP servis ettiği haberde dikkat çeken ifadeler kullandı. Haberin manşetinde, "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi.

Blinken'ın Ankara ziyaretinin "zorlu geçeceği" yorumuna yer verilen haberde iki ülkenin müttefik olduğuna işaret edildi.

Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.

AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.

"AMERİKAN DİPLOMATI ÖNEMSEMEYEN ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu.

Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.