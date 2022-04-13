Erkek müşteriyi kabul etmeyen otele ceza

Antalya'da erkek müşterinin rezervasyonunu iptal edip aynı gün içinde odayı kadın müşteriye kiralayan otel ve ETS Tur'a idari para cezası verildi.

Avukat Ferat Çağıl, akademisyen arkadaşı Hasan Onur Akay'la birlikte, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Lancora Beach Hotel'de tatil için rezervasyon yaptırmak istedi.

Çağıl ve Akay, otel ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi ETS Tur üzerinden rezervasyon işlemi yaptı.

ERKEK REZERVASYONUNA RET

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, otelin internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyonda, kredi kartından ödeme yapıldı.

Ancak alınan ödeme, kredi kartına iade edildi. ETS Tur ile gerçekleşen görüşmede, otelin yalnızca erkeklerden oluşan rezervasyon talebinin kabul edilmediği belirtildi.

OTELİN GEREKÇESİ: KONTENJAN DOLU

Otelin internet sitesi üzerinden Akay'ın kredi kartıyla ödemesi yapılarak gerçekleşen rezervasyonun iptalinin ardından Akay'a bir e-posta gönderildi.

E-postada rezervasyon iptaline gerekçe olarak kontenjanların dolu olması gösterildi.

AYNI TARİHTE KADIN MÜŞTERİNİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bunun üzerine Avukat Çağıl ve akademisyen Akay, bir kadın arkadaşlarından otelden rezervasyon yapmayı denemesini istedi.

Aynı otel, aynı tarihlerde kadın müşteri tarafından 3 kişilik rezervasyon talebini kabul etti.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI BAŞVURUSU

Cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradığını ileri süren Çağıl ve Akay, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

Çağıl ve Akay'ın başvurusunda manevi tazminat ile uzlaşmanın mümkün olabileceği, aksi halde otele idari para cezası verilmesi talep edildi.

TİHEK'e yapılan başvuru üzerine, otelden ve ETS Tur'dan yazılı görüş alındı.

Otel, rezervasyonu kapasite doluluğu nedeniyle alamadıklarını, 2021 yılının ekim ayında rezervasyon yapılabileceği belirterek, cinsiyet ayrımcılığı iddiasını reddetti.

"SÖZLEŞMEDE ERKEK REZERVASYONU KABUL EDİLEMEZ" MADDESİ VAR

ETS Tur ise, tesisle ilgili tasarrufta bulunma yetkilerinin olmadığını, otelle yapılan sözleşmede, tek, ikili ya da üçlü erkek rezervasyonun kabul edilmeyeceği maddesinin bulunduğunu ve başka otellerden rezervasyon imkanı olduğunu savundu.

"CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILDI"

TİHEK, başvuruyla ilgili 1 Mart'ta yapılan toplantıda kararını verdi.

Avukat Ferat Çağıl ve akademisyen Hasan Onur Akay'ın başvurusunda cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, otel ve ETS Tur'un 15 bin lira idari para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

TİHEK'in kararının ardından, başvuruculardan avukat Ferat Çağıl, manevi tazminat davası da açacaklarını belirtti.

Independent Türkçe