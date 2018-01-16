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  3. 16 Ocak 2018 23:03

Esenyurt'ta bir evde patlama: 6 yaralı

Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta bir evde patlama: 6 yaralı
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Esenyurt'ta bir evde soba tutuşturulurken meydana gelen patlamada Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Soba tutuşturulurken meydana geldiği ileri sürülen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi 1839 Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede patlama meydana geldi. 

Patlama sonucu, aynı aileden Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamanın babanın sobayı tutuşturduğu sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AA

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