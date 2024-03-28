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Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var

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İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Esenyurt'ta, 5 katlı binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bir bina sakinlerinin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Girdap Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yüzünden merdiven bölümü dumanla dolan binanın bazı sakinleri üst katlarda mahsur kaldı. Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kalanların kurtarılması için de çalışma başlattı.

Üst katlarda mahsur kalan bina sakini dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı. Ekipler, çatıdaki bina sakini ile balkonda kurtarılmayı bekleyen 2 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirdi.

Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulansa alındı. İtfaiyenin binada mahsur kalan diğer kişileri kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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