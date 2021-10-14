Eşinin telefonuna casus yazılım yükledi! Kötü haber AYM'den geldi

Anayasa Mahkemesi, boşanma aşamasındaki eşi tarafından casus yazılımla telefonundan belge temin edilen ve açtığı dava sonuçsuz kalan kişinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Casus yazılımla eşin telefonundan bilgi elde edilmesi hak ihlali sayıldı.

Boşanma aşamasındaki bir kişi, dava dosyasındaki bazı video ve fotoğrafların cep telefonundan casus yazılımla alındığını belirterek şikayetçi oldu.

Mahkeme, belgelerin boşanma davası dışında bir yerde kullanılmadığını kaydederek ''Suç unsuru yoktur'' dedi. Bunun üzerine AYM'ye başvuru yapıldı.

CASUS YAZILIM HAK İHLALİ SAYILDI

Yüksek Mahkeme, delil olarak sunulan belgelerin kişisel veri niteliğinde olduğunu belirtti.

Özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

AA