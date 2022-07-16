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Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı

Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

CHP'li eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımı üzerine gözaltına alındı.

Başkan Sarı iddiaya göre "Suçsuz yere masum askerlerin boğazını keserek öldürmeniz mi sizin destanınız? Yemişim sizin destanınızı" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı Facebook hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bunun üzerine Sarı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan Sarı hakkında, 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Suç ve Suçluyu Övme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Etiketler 15 temmuz hüseyin sarı
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