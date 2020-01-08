Eski CEO'dan basın açıklaması: "Kaç ya da öl!"

İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışı bütün dünyanın dikkatini çeken Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan'da gazetecilere canlı yayında açıklamalar yaptı.

Kendisine yönelik tutuklama eğiliminin Nissan'ın performansında düşüşle başladığını öne süren Ghosn, Nissan ve savcılar arasında danışıklı dövüş olduğunu iddia etti.

Carlos Ghosn ayrıca, "Japonya'da, "Kaç ya da öl" durumundaydım. Hal böyle olunca karar vermek çok zor olmuyor." ifadelerini kullandı. Eski CEO, Japonya'nın adalet sistemini eleştirerek "insanlık dışı" ve "çağdışı" şeklinde niteledi. Ghosn, kaçmaktan başka şansı olmadığını söyledi.

Hapse atılmasına yönelik gelişmeleri değerlendiren Ghosn, "Hiçbir demokratik ülke tanımıyorum ki bu tarz suçlamalarla insanlar cezaevine gönderilsin" dedi.

"19 Kasım 2018'den bu yana tek bir dakika bile özgürlük deneyimim olmadı" diyen Ghosn'un, "Ben adaletten kaçmadım. Ben adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım. Bu benim hayatımdaki en zor karardı. " sözleri dikkat çekti.

Ghosn, “Lübnanlı olmaktan gurur duyuyorum. Benim arkamda olan tek ülke Lübnan’dı. Eğer itiraf etmezsem benim ve ailemin peşine düşeceklerini söylediler. Ailemi ve kendimi korumak için kaçtım” dedi.

Ghosn, “Japon yargısı sebebiyle vahşi bir şekilde ailemden ve arkadaşlarımdan koparıldım. Kaçmak aldığım en zor karardı. Hakkımdaki iddialar asılsız ve tamamen yalan. Savcılar sahte bilgileri basınla paylaştılar ve kanıtlarla oynadılar” ifadesini kullandı.

Ghosn, savcıların kendisine, "İtiraf edersen tüm bu zorluklar sona erer. Eğer etmezsen sadece senin değil ailenin de peşine düşeriz" dediğini iddia etti.

Yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden alınan ve yargılanan Lübnan asıllı Brezilyalı iş insanı Carlos Ghosn yıllar sonra kamuoyunun karşısına çıktı. Bir dönem Renault ve Nissan’ın genel müdürlük görevini üstlenen Ghosn, yaptığı usulsüzlükler dolayısıyla yargılanıyordu.

Ghosn, Tokyo’da ev hapsindeyken geçen hafta içerisinde özel bir jetle Osaka’dan İstanbul’a kaçmıştı. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda başka bir jete binerek Lübnan’a geçen Ghosn’un merakla beklenen basın toplantısı bugün düzenlendi.