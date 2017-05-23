15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz'ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hakim Çetin Sönmez tutuklandı.



Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yakalandıktan sonra Ankara'da mahkemeye çıkarılan Sönmez itirafçı olmuş Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz'ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hakimlik, Sönmez'in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.