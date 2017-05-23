SON DAKİKA
YENİ FETÖ DALGASI: TSK'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR !
Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; flaş karar
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; flaş karar
Hülya Koçyiğit'in ameliyatından sonra ilk açıklama
Hülya Koçyiğit'in ameliyatından sonra ilk açıklama
Bu korkunç Tweet'i kim attı ?
Bu korkunç Tweet'i kim attı ?
ABD ve Suudi Arabistan'a resti çekti !
ABD ve Suudi Arabistan'a resti çekti !
İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
Şemsiyeleri hazırlayın ! Şiddetli yağış geliyor...
Şemsiyeleri hazırlayın ! Şiddetli yağış geliyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Mayıs 2017 08:53

Eski hakim Çetin Sönmez tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturmasında aranan Adil Öksüz'ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hakim Çetin Sönmez tutuklandı.

Eski hakim Çetin Sönmez tutuklandı
A+ A-

15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz'ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hakim Çetin Sönmez tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yakalandıktan sonra Ankara'da mahkemeye çıkarılan Sönmez itirafçı olmuş Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz'ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hakimlik, Sönmez'in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 

Habertürk

adil öksüz , çetin sönmez