Eşsiz bir Alanya manzarası için Alanya kalesine uğramayı unutmayın

Antalya’nın en gözde tatil beldelerinden Alanya ise tatil için en çok tercih edilen ilçesi. Alanya doğal güzellikleriyle adeta cenneti andıran bir güzelliğe sahip. Alanya’ da yapılacak bin bir şey ve gezilecek sayısız muhteşem yer sizi bekliyor. Gezebileceğiniz yerler arasında Kadıini, Dim, Damlataş, Korsanlar ve Fosforlu Mağarası gibi birçok mağara, kanyon ve çay bulunuyor. Ayrıca tarihi güzelliklere gelirsek Büyük Ören ve Syedra harabeleri, Kale Camii, Kızıl Kule, Ehdemek - Eğri Kapı ve Alanya Kalesi kesinlikle görmeniz gereken birkaç güzellikler arasında. Helenistik Dönem’ den beri varlığını sürdüren Alanya Kalesi adeta Anadolu’nun tarihini özetleyen bir açık hava müzesi. Görülmeye değer nadir güzelliklerden biri. Ayrıca Alanya’yı Alanya yapan en önemli parçalardan biri muhteşem plajları. Bunlar arasında mutlaka görmeniz gerekenler Kargıcak, Damlataş, Sunset, Doğu ve Batı Kleopatra, Keykubat ve İncekum Plajları. Bu plajların çoğu mavi bayraklı yani güzelliği ve temizliği tescilli. Bir diğer merak konusu olan konaklamayı da düşünürsek Alanya ’da her bütçeye ve her kesime göre alternatifler mevcut. Beş yıldızlı otellerden butik otellere ve pansiyonlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Eylül ve ekim ayına kadar çok yoğun olan Alanya’ da tatil yapmak istiyorsanız erken rezervasyon yapmanızda fayda var. Bunun yanında Alanya’ya gelmişken pazarlarına uğrayıp egzotik meyve ve sebzeleri alıp tadına bakabilirsiniz. Ayrıca şiş köfte, döğme aşı, kırdakı, zeytinyağlı taze bakla, mumbar, şebit, öksüz helvası ve şehrin meşhur yanık sütlü dondurması gibi özel lezzetleri ve diğer yöresel yemekleri de denemeyi unutmayın. Bunlar dışında eğer balık seven biriyseniz Alanya’ daki balık restoranlarının muhteşem balıklar servis ettiğini aklınızın bir köşesinde bulundurmayı unutmayın. Alanya otelleri ise eksiksiz hizmet kalitesi ve birbirinden farklı seçenekleri ile unutamayacağınız bir tatil sunuyor. Tatil planınız ile ilgili bilgi elde etmek isterseniz Türkiye’nin tatil arama motoru neredekal.com merak ettiğiniz birçok ayrıntıya ulaşabilirsiniz.