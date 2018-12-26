Etna Yanardağı harekete geçince deprem oldu

Geçen hafta içerisinde tekrar akfit hale gelen Etna Yanardağı'nın bulunduğu Catania kentinde deprem yaşandı. Sabah saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem bölgede panik yarattı. 30 kişi yaralandı.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna Yanardağı harekete geçtikten sonra İtalya bugün depremle sarsıldı…

Etna Yanardağı'nın bulunduğu Catania kenti bu sabah 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Yanardağ bölgede panik yarattı.

Santa Venerina ve Zafferana Etnea bölgelerindeki eski binalar hasar görürken en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Kentte yaşanan panik sonrasında birçok İtalyan evlerinden kaçarak otomobillerine sığındığı aktarıldı. Yaralananların binalardan düşen parçalar yüzünden yaralandığı duyuruldu.

Yaralananlardan 10’unun ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgedeki eski kilise binalarında ciddi hasarın meydana geldiği belirtilirken, “Deprem sabah saatlerinde olduğu için binalarda kimse yoktu. Yoksa facia olurdu” açıklaması yapıldı.