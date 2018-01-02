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  3. 02 Ocak 2018 17:19

Evleri yanan aileye aileye günlerdir ulaşılamıyor

Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 kişilik Çataloğlu ailesine ulaşılamıyor.

Evleri yanan aileye aileye günlerdir ulaşılamıyor
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Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği  yangının ardından 34 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama  çalışmaları devam ediyor.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından  ulaşılamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç çıkmadı.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan  evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi de devam  ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların da  katılımıyla Bürme köyü civarında ve yanan evlere 10 kilometre uzaklıkta traktörün  terk edildiği Elmayakası köyünde arama çalışmalarını 15 santimetreye ulaşan kar  kalınlığına rağmen sürdürüyor.

Çataloğlu ailesine ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak  sattıkları iddiasıyla tutuklanan E.K. ve E.K. kardeşler ile kardeşlerden birinin  kayınpederi A.Ş'nin ifadelerinin çelişkili olduğu, şüpheli kardeşlerin  ifadelerinde hayvanları, ismini hatırlayamadıkları birinden alarak başkasına  sattıklarını, olayla ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, elde edilen ip uçları doğrultusunda yapılan aramalarda bir  tüfek ve tabancanın ele geçirildiği, bunlarla ilgili incelemenin de sürdüğü  bildirildi.

OLAY

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29  Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini  Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haberalınamaması üzerine arama çalışması  başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait  olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp  Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş  hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların  aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.

AA

çataloğlu , yangın , aile , kastamonu
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