Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala Adana'da kurbanlık kilogram fiyatları belli oldu.

Adana'da Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında toplandı. Hayvan üreticileri, kasap ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı fiyat belirleme komisyonu, gerçekleştirilen toplantının ardından küçükbaş koyunun kilogram fiyatını 250 TL, keçinin 200 TL, tekenin 230 TL, büyük baş tosunun 250 TL, düvenin ise 230 TL olarak belirledi.



Kesim fiyatı ise küçük baş için 500 TL, büyük baş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 4 bin TL olarak belirlendi. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 15 TL oldu.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar, Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi ve Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı ve Kurban Bayramı’nın son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak. Detaylı takvim şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024

Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi açıklama bulunmuyor.

İHA