Bakan Yumaklı ''sıkıntı yok'' demişti; 27 bin angus daha geldi

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, ''NADA'' adlı gemiyle İskenderun'a getirildi.

Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'NADA' adlı gemi, İskenderun Limak Port'a yanaştı. 27 bin angus cinsi sığırın yüklü olduğu 201 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki geminin yanaşmasıyla, ilçe merkezinde kötü koku oluştu. İthal olarak getirilen sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi.

Geçen hafta 16 bin 30 adet angus gelmişti

Geçtiğimiz hafta Uruguay'dan ithal edilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, Panama bayraklı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi. Angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirildi.

Bakan Yumaklı: Kurbanlık hayvan sayımız yeterli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını da belirterek, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu." açıklamasını yapmıştı.

DHA