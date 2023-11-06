Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Bakanlık uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisiyle ilgili sahte internet sitelerine karşı uyarıda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisi vaadine karşı uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topladığı belirtildi.

Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

İKİ YIL ÖDEMESİZ KREDİ

Evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Düzenlemeye göre yeni evleneceklere 48 ay vadeli kredi verilecek.

AA