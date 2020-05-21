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  3. 21 Mayıs 2020 16:01

Fabrikada virüs tespit edildi, üretim durduruldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, üretim durduruldu.

Fabrikada virüs tespit edildi, üretim durduruldu
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Alaplı’da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran’a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.


DHA

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