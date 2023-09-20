Faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın tırmanışa geçti

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 84 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 36 Dolar'dan,

1.636 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.635 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent Petrol



