Faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın tırmanışa geçti
TCMB'nin yarın açıklayacağı Eylül ayı politika faiz kararı öncesinde hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve yolculuğu hız kesmeden devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında vereceği politika faizi kararıyla birlikte bugün ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda.
ABD Merkez Bankası FED de para politikası kapsamında dün başladığı faiz toplantılarını bugün sona erdirecek ve saat 21.00 itibarıyla kritik faiz kararı açıklayacak.
Faiz toplantısı öncesinde piyasalarda çalkantılı seyir devam ederken TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı.
Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bu hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aştı.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 27,02 TL'den başlayan Dolar 27,03 TL'den,
28,88 TL'den başlayan Euro 28,90 TL'den,
33,49 TL'den başlayan Sterlin 33,41 TL'den,
18,29 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,29 TL'den işlem görüyor.
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