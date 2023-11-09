Fatih Altaylı bombayı patlattı: Kim bu operasyon yapan, satın alınmış gazeteciler ?

Türkiye Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki iddialar ve çiftin tutuklanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, gazeteci Fatih Altaylı'nın "Parayla satın alınmış gazeteciler operasyon yapıyor" çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Dilan - Engin Polat hakkında başlatılan ve çiftin tutuklanmasıyla devam eden gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken bir diğer yandan da sosyal medyada ultra lüks hayatlarıyla dikkat çeken diğer fenomenleri tartışıyor.

Bu tartışmalar tüm hızıyla sürerken gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın o açıklamaları:

'Özgür Demirtaş iyi bir ekonomist olabilir, ama iyi bir ekonomistlikle iyi maliyecilik aynı şey değil. Her mal vergi değildir. Kredi borcu ödüyorsundur, bu da vergi olmaz. Her para vergi doğurmaz. Özgür Demirtaş orada yanılıyor, vergi bambaşka bir şey. Belki o mallar alındığı için kimden vergi verilmiyor olabilir. Özgür Hoca'yı da severim bu arada.



Bazen gözden kaçar, benim eski yazılarım da var. Türkiye'de en fazla yolsuzlukları magazin gazeteleri ortaya çıkarırdı eskiden. Bu vergisiz, kara paraları genelde bu insanlar eğlence ve tüketimde harcarlar. Bunları seneler önce yazmıştık. Dilan Polat kendi kendini magazinleştirdi. Çok da kolay yakalanıyorlar, kendilerini tutamıyorlar çünkü sonradan görmeler.

İlk günlerde söylemiştik, kara para derken bahis işine de girelim. Nedir bu kaçak bahis merakı, nedir bu spor kulübü sahipliği menajerlik merakı? Önemli miktar kara para da buralarda aklanıyor. Şimdi oraya doğru gidiliyor. Yer yer hedef saptırmalar olabiliyor.

"PARAYLA SATIN ALINMIŞ GAZETECİLER VAR"



Parayla satın alınmış bazı gazeteciler üzerinden hedef saptırma operasyonu yaptırılıyor. Murat Ağırel iyi bir gazetecidir, bu işlerin üstüne gitmeye devam ediyor. Kendisini takdir ediyorum.