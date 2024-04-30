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  3. Fatih Altaylı da Amedspor polemiğine katıldı: ''Bölücülüktür, vatana ihanettir''

Fatih Altaylı da Amedspor polemiğine katıldı: ''Bölücülüktür, vatana ihanettir''

Fatih Altaylı da Amedspor polemiğine katıldı: ''Bölücülüktür, vatana ihanettir''
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Gazeteci Fatih Altaylı, Amedspor'un şampiyonluğunu kutladığı için İmamoğlu'nu eleştirenlere "İmamoğlu'nu Amedspor'u kutladı diye eleştirmek bölücülüktür, vatana ihanettir" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amedspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u şampiyonluğundan ötürü kutlamıştı.

X hesaplarından yaptıkları kutlama paylaşımlarından ötürü, bazı çevrelerce tepkiyle karşılanmışlardı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Amedspor'un şampiyonluğunun tebrik edilmesini eleştirenlere tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, "Amedspor'un 1. Lig'e çıkmasından rahatsızsan bölücüsündür" dedi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Amedspor Türkiye'nin takımı değil mi? Tam aksine bu ülkenin takımı, taraftarı da bu ülkenin vatandaşı, futbolcusu da bu ülkenin vatandaşı. Amedspor'un 1. Lig'e çıkmasından rahatsızsan bölücüsündür. İmamoğlu'nu Amedspor'u kutladı diye eleştirmek bölücülüktür, vatana ihanettir. Göztepe'yi kutlayıp Amedspor'u kutlamamak olmaz."

 

Etiketler fatih altaylı bölücülük vatan hainliği amedspor
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