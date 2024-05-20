Piramitlerde yeni bir gizem keşfedildi

Mısır'daki Giza piramit kompleksinin altındaki kazılarda, arkeologlar tarafından "anormallik" olarak nitelendirilen büyük bir yapı keşfedildi.

Araştırmacılar, Giza'daki Batı Mezarlığı'nın altında keşfedilmemiş bir şeyin gömülü olup olmadığını görmek için radar gibi yeni araçlar kullanarak bölgeyi keşfettiler.

Araştırmacılar, 4 bin 500 yaşındaki Büyük Piramit'in yakınındaki kraliyet mezarlığının altında biri sığ, diğeri derin olmak üzere bir çift yeraltı yapısı keşfetti.

Arkeologlar, yoğunluklarının çevredeki zeminden farklı olması nedeniyle bu yapıları anormallik olarak tanımladılar. Yapıların şekli nedeniyle insan yapımı olduğuna inanıyorlar ve inşaat sonrasında doldurulduğundan şüpheleniyorlar.



BATI MEZARLIĞI'NDA GİZEM

Gize'deki Batı Mezarlığı, kraliyet ailesi üyelerinin ve üst sınıf subayların önemli bir gömü yeri olarak biliniyor.

Yeraltı radarı ve elektriksel direnç tomografisiyle yapılan ilk çalışma "kazı alanının kuzeyinde bir anomali" tespit etti.

Anomalinin olduğu alan yaklaşık olarak belirlenebildi ancak yapısal özellikleri ve konumu belirsizliğini koruyor.

10 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğundaki sığ yapının derinliği 2 metrenin altında.

"YERALTI ARKEOLOJİK YAPISI OLABİLİR"

Araştırmacılar, sığ yapının daha büyük ve derin olanın inşasını desteklemek amacıyla yapıldığından şüpheleniyor. Bu derin yapı, en sığ noktasında yaklaşık 5 metre, en derin noktasındaysa 10 metre derinliğe ulaşıyor.

Araştırmacılar, böyle bir anomalinin kum ve çakıl karışımından ya da "hava boşluklu seyrek aralıklardan" kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, “Sığ yapının ve derin geniş yapının devamlılığının önemli olduğuna inanıyoruz. Araştırma sonuçlarına göre anormalliğe neden olan malzemeyi belirleyemedik ancak büyük bir yeraltı arkeolojik yapısı olabilir" diye konuştu.

Yeni keşif, dört bin yılı aşkın süredir varlığı bilinmeyen yeni bir yapıyı ortaya çıkarabilir. Uzmanlar Alanın dikkatli bir şekilde kazılmasının bu yapıların doğasının belirlenmesine yardımcı olabileceğini umuyorlar.

NTV