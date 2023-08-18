Fatih Portakal Eylül'ü işaret etti: Zam gelmemesi mümkün değil

Ünlü gazeteci Fatih Portakal, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam gelmemesinin mümkün olmadığını belirterek, ''Eli kulağında, Eylül'de, Ekim'de elektrik ve doğalgaza zam görebiliriz'' dedi.

Gazeteci Fatih Portaka enerji maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek doğalgaz ve elektrik için yeni zam gelebileceğini söyledi. Elektrik ve doğalgaza zammın gelebileceği tarihi de açıklayan Portakal, “Çok değil bir iki ay içerisinde elektrik ve doğalgaza da zam gelecek” ifadelerini kullandı.

'ZAM GELMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Youtube kanalında yaptığı yayında konuşan Portakal’ın açıklaması şöyle:

"Elektrik ve doğalgaz zamlanır mı? Şimdi bu nereden çıktı diyorum. Dedim ya size haberleri veriyorum ama aynı zamanda bunun gerekçelerini veya öngörülerini de anlatıyorum yani ve anlatmaya çalışıyorum veya kafamdaki o işte ne bileyim ya bir ay sonrasında olur 3 ay sonrası ne olur cevabını kendimce vermeye çalışıyorum.

Şimdi elektrik ve doğalgaza bir müddettir zam gelmedi. ÖTV ayarlamaları yapıldı. Bence çok değil, eli kulağında çünkü bir kere enerji maliyetleri çok yüksek. İkincisi döviz kuru çok oynak ve tutuluyor. Üçüncüsü de enflasyon artışı var ve bunların hepsini topladığınızda elektrik ve doğalgaza zam gelmemesinin birim fiyatına zam gelmemesi mümkün değil.

Yani siz şekere zam yapıyorsunuz, Benzine zam yapıyorsunuz, Yemek ücretlerini zam yapıyorsunuz, zeytinyağına ayçiçek yağına kırmızı etine beyaz etine aklınıza gelebilecek iğneden ipliğe tuvalet kağıdına kadar her şeye zam yapıyorsunuz.

Bir üretim. Üretim nedir, enerji varsa üretebilirsiniz o enerjiyi petrolden sağlarsınız kömürden sağlarsınız, doğalgazdan sağlarız vesaire… Yani bir de ertelenen bir doğalgaz borcu var Rusya'ya seçimden dolayı. Aşağı yukarı 20 milyar dolardan bahsediyoruz.

2004-2023 Eylül'ünden itibaren meclisin açılması ile birlikte biz seçimi konuşacağız. Evet ekonomiyi konuşacağız ama bir de yerel seçimi konuşacağız 31 Mart 2024'ü konuşacağız. Sandığa gideceğiz.

O yüzden eylülde hatta ağustos bile bitmeden, eylülde ekimde biz elektrik ve doğalgaza zam görebiliriz."