Fatih Portakal'a şok sözler: ''Seni portakal gibi soyarlar''

Erdoğan-Fatih Portakal polemiğine Karadeniz müziği yapan şarkıcı Murat Köse de katıldı. Köse gazeteci Fatih Portakal'a ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşıyorsan bu yüce milletle dalga geçemezsin. Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar" dedi.



Kişisel Twitter hesabında sık sık AK Partili adayların fotoğraflarını paylaşıp destek mesajları yazan şarkıcı Murat Köse, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı "Türkiye cumhuriyeti içinde yaşıyorsan bu yüce milletle dalga geçemezsin @fatihportakal seni portakal gibi soyarlar! suyunu sıkarlar!" sözleriyle tehdit etti.

"Şimdi bu akşam @FOXhaber de yine ağlayacaksın!" diyen Köse, "Hadsizlik, şerefsizlik diz boyu sende!" diye hakaret edip tehditlerine şöyle devam etti: "Seni elime verseler seni mikrofon yapıp şarkı söyleyeceğim."

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, Fransa'daki eylemlere ilişkin yorumu nedeniyle Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" diye sormuştu.

Portakal, bu yorumunun ardından Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik tarafından eleştirilmiş, sosyal medyadan da yüzlerce tehdit almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Portakal'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."