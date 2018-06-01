Fatih Portakal'a sosyal medyada büyük tepki

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberin 'kurmaca' olduğu iddialarına canlı yayında çok sert tepki gösterdi.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FOX TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberine tepki göstermiş ve 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' demişti. Fatih Portakal ise ana haber bülteninde Bakan Elvan'a "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve 'haberin kurmaca' olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Fatih Portakal canlı yayında tepkisini gelen mesajlarla ve videolarla gösterdi.

FATİH PORTAKAL'A SOSYAL MEDYADA TEPKİ

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın şehir hastaneleri ile alakalı yaptığı haberin 'kurmaca' olduğu iddialarının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı.



Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'Bunlara bu haberi birileri yaptırıyor' sözlerine sert tepki göstermiş ve 'Kanıtlarsanız, mesleği bırakırım' demişti.

Fatih Portakal'ın haberinin 'kurmaca' olduğu iddialarının ardından sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı. Twitter'da #SahtekarFOXTV etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.