Fatih Portakal'dan bir açıklama daha !

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan arasındaki gerilim sürüyor. Dün Elvan'a resti çeken Portakal'dan bugün de, "Sağlık Bakanlığı’nın; Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yaptığımız haberlerin mizansen ve asılsız olduğu şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bu akşam belgeleri ve hastanın kendi ağzından açıklamalarıyla ortaya koyacağız." tweeti geldi



FOX TV'nin şehir hastaneleriyle ilgili haberi ardında Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden 'mizansen' açıklaması gelmiş, FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine tepki göstererek 'O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz.' demişti.

'BAKANLIĞIN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Portakal'dan bugün bir açıklama daha geldi. Ünlü spiker Twitter'dan şunları yazdı:

Sağlık Bakanlığı’nın; Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili yaptığımız haberlerin mizansen ve asılsız olduğu şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bu akşam belgeleri ve hastanın kendi ağzından açıklamalarıyla ortaya koyacağız.